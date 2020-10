Lazio, contro il Bruges per sfatare il tabù europeo in trasferta

Vincere con il Bruges per una fetta di qualificazione, e non solo. Domani in Champions la Lazio dovrà fronteggiare un altro avversario: quello legato ai numeri e alle statistiche tutt'altro che positive nelle competizioni europee. Nelle ultime cinque trasferte continentali, (Europa League), i biancocelesti sono sempre usciti sconfitti. In Champions negli ultimi vent'anni, escludendo i preliminari, i capitolini hanno vinto una volta sola fuori casa, (2-0 al Besiktas nel 2003), collezionando poi due pari e nove ko. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei però, con il Bruges l'occasione è ghiotta: i belgi infatti, negli ultimi sei incontri in casa con le italiane, hanno conquistato un solo punto, (con il Torino). Inoltre, nei gironi di Champions, non vince in casa dal 2005, collezionando quattro pareggi e sei sconfitte negli ultimi dieci incontri più recenti.

