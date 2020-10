Lazio, Moggi: "Col Bruges gara alla portata dei biancocelesti"

Mancano poco più di 24 ore, e la Lazio tornerà in campo nella delicata trasferta di Champions in Belgio, contro il Bruges. Di questo e altro ha parlato Luciano Moggi, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "All'Olimpico Lazio vittoriosa contro il Bologna con reti dei suoi gioielli, Luis Alberto (da tempo tra i migliori centrocampisti in Italia) e Ciro Immobile, il capocannoniere del passato campionato nonché Scarpa d'oro. In Champions l'attende il Bruges, difficile ma non certo insuperabile ".

Lazio, Parolo è l'uomo della provvidenza: prima da titolare in Champions

Lazio, fiato sospeso per le assenze a Formello: oggi l'esito dei tamponi

TORNA ALLA HOME PAGE