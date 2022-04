Lazio, contro il Genoa il migliore è... Cataldi: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ha giocato solo 36 minuti, ma Cataldi è riuscito comunque a essere il migliore nella partita tra Genoa e Lazio. Il centrocampista biancoceleste, dopo un periodo in cui è stato titolare, è tornato a essere la riserva di Leiva. Il brasiliano ha dimostrato di essere tornato a un livello importante e Sarri si è visto costretto a rivedere le sue gerarchie. Nonostante ciò il centrocampista romano e laziale non demorde e come può cerca di mettere in difficoltà il suo allenatore. Ieri a Marassi, come riporta la società tramite l'Agenzia Ufficiale, Cataldi ha effettuato 8 recuperi: solo Hefti e Vasquez hanno fatto come lui. Danilo rimane un giocatore importante per la Lazio, soprattutto per far rifiatare Leiva e non abbassare la qualità del centrocampo laziale.