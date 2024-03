Lazio, Corino: "C'è una confusione incredibile. Tudor? Sarà valutato con..."

La nuova era di Igor Tudor sta per iniziare. Sabato contro la Juve il tecnico croato guiderà per la prima volta la rosa biancoceleste, dando il via a un tour de force che lo vedrà affrontare di nuovo i bianconeri in Coppa Italia e poi la Roma in campionato. Tanta l'attesa sulle risposte che la nuova gestione darà dopo un periodo molto complicato, nella speranza di poter rialzare la Lazio e farla tornare in lotta per un posto in Europa. I risultati diranno tutto sulla nuova gestione, come spiegato da Luigi Corino che, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha sottolineato le difficoltà affrontare durante tutto l'arco della stagione:

"Al di là della conferenza di Tudor, sarà il campo il giudice del nuovo allenatore. Purtroppo quest’anno abbiamo visto poche volte una squadra pugnace e che si aiuta. Speriamo che adesso cambi qualcosa. Mi è piaciuto alla fine quando ha detto che il suo obiettivo è vincere e non giocare bene. Nella Lazio si è creata una confusione incredibile già a inizio stagione, tra i rinnovi, gli equivoci tattici e molto altro. Sarri era chiamato a trovare una soluzione che evidentemente non è riuscito a trovare. Onestamente non ho mai sentito un allenatore dire di non avere una squadra forte. Penso che Tudor abbia semplicemente stimolato il gruppo per dare il massimo e anche per guadagnarsi una conferma per l’anno prossimo. E’ chiaro che ora debba aspettare anche i nazionali per poter provare la vera squadra, perché adesso ne mancano parecchi. Di calciatori con voglia di arrivare per primi sul pallone, di mangiarsi l’avversario, di dare tutto in campo ne abbiamo visti pochissimi e pochissime volte".