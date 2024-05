Atalanta-Fiorentina, situazione assurda: recupero a campionato finito. E l’Europa…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso 17 marzo, a causa del malore di Joe Barone, è stata rinviata la sfida tra Atalanta e Fiorentina che ora dovrà essere recuperata a campionato concluso. Il raggiungimento da parte di entrambe delle rispettive finali di Europa e Conference League, il 22 e il 29 maggio, ha fatto sì che l’unico giorno disponibile fosse il 2 giugno. L’altra ipotesi, riporta Sportface, inizialmente presa in considerazione dalla Lega, era di far disputare l’incontro il 15 maggio, facendo slittare ai primi di giugno la finale di Coppa Italia. Questo però non è stato possibile sia per motivi logistici sia sportivi, dal momento che in quel periodo l’Olimpico è occupato dalla Federazione di Atletica Leggera e non c’è, eccetto San Siro ugualmente preso, un altro impianto che possa accogliere una manifestazione del genere. Inoltre, non va dimenticato l’aspetto legato ai diritti tv. Situazione assurda che complica anche il discorso legato alle qualificazioni nelle competizioni europee della prossima stagione.

