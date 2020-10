Lazio, Correa sui social: "Buon inizio in Champions!" FT

C'è spazio solo per esultare in questa magica notte di Champions League della Lazio. Una vittoria importante quella maturata questa sera contro il Dortmund che permette alla squadra di mister Inzaghi di conquistare i primi tre punti all'esordio. Anche il Tucu Correa ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria con un messaggio sui social al termine del match: "Buon inizio in Champions League".

