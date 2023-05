Lazio-Cremonese, Opelka c’è! Il messaggio per i biancocelesti - FOTO

È in corso all’Olimpico il primo tempo di Lazio-Cremonese. L’ultima sfida stagionale dei biancocelesti in casa, l’occasione per salutare al meglio i propri tifosi. Non è sugli spalti Reilly Opelka, ma col cuore e come se fosse li. Tramite il proprio profilo Instagram, il tennista ha postato uno scatto che lo ritrae in palestra con la maglia con l’aquila sul petto. “Forza Lazio” è il messaggio che accompagna la story.

