Lazio - Crotone, Trevisani: "Senza coppe i biancocelesti sono competitivi"

A pochi minuti dal fischio di inizio dal match tra Lazio e Crotone, è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita, Riccardo Trevisani ha detto la sua: "La Lazio ha dimostrato che senza coppe può competere e giocarsela con tutti, e presumibillmente dopo l'uscita dalla Champions col Bayern potrà tornare in corsa per il quarto posto, ma con le tante avversarie non sarà facile. La debacle con i tedeschi ha minato qualcosa. Ma sono convinto che fino alla fine lotterà per le prime posizioni ".

DIRETTA - Lazio - Crotone, le squadre entrano in campo per il riscaldamento

Lazio - Crotone, Cataldi rivede il suo vecchio presidente: l'abbraccio a bordocampo - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE