Lazio - Crotone, Cataldi rivede il suo vecchio presidente: l'abbraccio a bordocampo - FOTO

Sono passati sette anni dalla stagione 2013-'14. La prima tra i professionisti per Danilo Cataldi, che all'epoca fu ceduto in prestito al Crotone dopo il lungo percorso nel settore giovanile della Lazio. È stato l'anno in cui il centrocampista romano si è fatto conoscere in Serie B, disputando con la squadra di Drago ben 35 partite. Il rapporto con il club calabrese è ancora ottimo, come testimonia l'abbraccio tra il calciatore e il presidente Vrenna. Cataldi è rimasto a parlare qualche minuto anche con il ds del Crotone, Giuseppe Ursino, e alcuni elementi dello staff.