Lazio, Cucchi accoglie Sarri: "Inizia una nuova avventura"

"Aprite le porte alla bellezza, il Sarrismo è arrivato". La Lazio ha annunciato l'inizio di una nuova era con Maurizio Sarri in panchina. Tutti i tifosi laziali sono in visibilio per questa notizia che scombina le carte in tavola a livello tattico e alza l'asticella dal punto di vista delle ambizioni. Riccardo Cucchi ha voluto dare personalmente il benvenuto al mister toscano via Twitter: "Benvenuto a Maurizio Sarri. Inizia una nuova avventura".