Lazio, Cucchi: “Con la Spal una gara chiave. Giroud? Sarebbe stato un bel colpo…” - VD

A circa mezz'ora dal fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Spal, la storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', nonché tifoso biancoceleste, Riccardo Cucchi si è espresso sulla partita e sulla finestra di calciomercato appena conclusa. intervenuto ai nostri microfoni, di seguito le sue dichiarazioni: “Partita chiave, se la Lazio riuscisse a vincere metterebbe un bel distacco nei confronti della Roma e potrebbe guardare in una prospettiva interessante all’obiettivo vero, il piazzamento Champions. I sogni vanno coltivati, sono legato a quell’ultimo ricordo meraviglioso del 2000 e forse sarebbe anche ora di rinverdirlo u po’. La Juventus ha una marcia in più, l’inter ha una struttura superiore, quindi bisogna tenere i piedi ben saldi per terra. Poi se si arriva punto a punto, ci si gioca il tutto per tutto. Però, credo davvero che l’obiettivo sia il piazzamento Champions. Sarebbe stato un colpo bellissimo, complimenti alla Lazio che c’ha provato fino all’ultimo. Il mercato di gennaio non è risolutivo, difficilmente arrivano giocatori importanti che possono fare la differenza. Fosse arrivato Giroud sarebbe stato un bel colpo, anche per dare un po’ di respiro all’attacco, anche in funzione dell’infortunio di Correa. Non è successo, non è un problema. Questa squadra sta facendo bene, speriamo continui così”.

