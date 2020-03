Lazio, Cucchi: "Grato alla squadra per le emozioni che ci ha regalato"

La Lazio ha entusiasmato gli amanti del calcio per l'intera stagione. Ora il campionato è fermo, sarà necessario uscire dall'emergenza Coronavirus per riprendere a giocare. Sul proprio profilo Twitter, Riccardo Cucchi è tornato a parlare dei biancocelesti: "Chi ama il calcio, vorrebbe che la Serie A giocasse ancora. Vorrebbe dire che saremmo fuori dall’incubo. Da tifoso della Lazio, sono grato alla squadra per le meravigliose emozioni che ci ha regalato in questa stagione. Ma ora dobbiamo vincere un’altra partita. Tutti insieme".

