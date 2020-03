Lotito-Agnelli, nuovo battibecco: "Ora sei diventato anche un virologo?"

Clima teso, battibecchi in call conference. Il futuro della Serie A si decide così. Le visioni sul futuro però, appaiono discordanti. Si discute, si cerca una soluzione che non potrà mai far contenti tutti. L'edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato un vero e proprio battibecco andato in scena durante l'assemblea di Lega andata in scena ieri. Protagonisti ancora Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Andrea Agnelli, della Juventus. "Avete visto i dati? Si sta ritirando", avrebbe dichiarato il patron biancoceleste, che continua: "Ho parlato con medici luminari, quelli che stanno in prima linea, non con quelli delle squadre". Secca sarebbe stata anche la risposta di Agnelli, con il quale il battibecco va avanti già da diverso tempo: "Eh certo, ora sei diventato anche un virologo...".



