Lazio, D'Amico: "Per Milinkovic almeno 120 milioni. Niente contropartite"

Fino a qualche giorno fa la partenza di Milinkovic-Savic destinazione PSG sembrava cosa fatta. Poi ci ha pensato il ds della Lazio, Igli Tare, a smorzare sul nascere la cessione: nessun'offerta ricevuta per il serbo. La Lazio non ha alcuna fretta di vendere uno dei suoi pezzi pregiati. Il mercato ufficialmente non è ancora iniziato. Qualsiasi offerta verrà valutata attentamente. Intervenuto ai microfoni di TMW radio, l'ex Lazio Vincenzo D'Amico ha commentato l'eventuale offerta presentata dal PSG. Categorica la sua posizione in merito: "Il PSG su Milinkovic? Se i francesi hanno offerto 80 milioni al Napoli per Allan a gennaio, per il serbo almeno 120 me ne devono dare. Non accetterei neanche 50 milioni più Paredes".

