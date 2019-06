Calciomercato Lazio, per Jony si attende l'ufficialità: la situazione

Per Jony alla Lazio si contano ormai i giorni. La mancata promozione in Liga del Malaga ha spianato le porte alla definizione dell'affare. Il 9 luglio dovrebbero scattare le visite mediche e la prima sgambata a Formello e quella sarà l'occasione buona per un primo assaggio al mondo biancoceleste. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei nella prima settimana di luglio arriverà l'ufficialità con il deposito del contratto. Dal 12 Jony assaporerà anche l'atmosfera del ritiro di Auronzo di Cadore.

ESTERNO A SINISTRA - Lo scorso 5 giugno in esclusiva vi avevamo rivelato i passi che la Lazio stava facendo per Jony. Tare lo aveva notato nell'Alaves la scorsa stagione, quando in Liga ha realizzato 4 gol e 11 assist, secondo in quest'ultimo dato solo a Messi e Sarabia. Gioca da esterno a sinistra, prevalentemente con un terzino alle spalle. Tuttavia può rappresentare anche una versione più offensiva di quinto, l'alternativa a Lulic con caratteristiche diverse. In questo senso il ritiro di Auronzo sarà sicuramente importante per conoscere Inzaghi, i compagni e i nuovi compiti.

