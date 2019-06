Calciomercato Lazio, il Copenaghen abbassa la richiesta per Vavro

Denis Vavro e la Lazio, un passo avanti verso il sì. Il ds biancoceleste Tare ha individuato nello slovacco del Copenaghen il profilo numero uno per rinforzare la difesa e ha iniziato a tessere la propria tela. Il classe '96 ha già mostrato, tramite dei 'mi piace' sul suo profilo Instagram, il gradimento per la destinazione biancoceleste. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalla richiesta del Copenaghen, che fino a ieri non scendeva dai 12 milioni di euro. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club danese avrebbe deciso di abbassare le proprie pretese a 10 milioni ed è già alla ricerca del sostituto. Inoltre è stata rispedita al mittente un'offerta proveniente dalla Premier, in particolare del Watford. La Lazio vuole Vavro, Vavro vuole la Lazio, il Copenaghen potrebbe favorire il buon esito dell'operazione.

