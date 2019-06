Calciomercato Lazio, accordo raggiunto con Lazzari: si tratta con la Spal

Manuel Lazzari lascerà la Spal per intraprendere un'avventura più ambiziosa e per farlo ha scelto la Lazio. Il club emiliano si è arreso all'idea di perdere il suo esterno destro, lo farà partire ma alle cifre dettate dalla società. Il calciatore ha infatti già trovato l'accordo col club biancoceleste, firmerà un contratto di cinque anni e percepirà uno stipendio di poco superiore al milione. Lazzari è la prima scelta di Inzaghi e della Lazio, il club biancoceleste farà di tutto per accontentare il suo allenatore. La Spal chiede 15 milioni di euro, non è disposta a cedere alle richieste di sconto di Lotito, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Ma filtra comunque ottimismo, e alla fine con il club emiliano si troverà un'intesa, così come successe col Sassuolo la scorsa stagione per Acerbi. L'operazione Murgia sarà slegata, il giocatore verrà girato nuovamente in prestito agli ordini di Semplici. Potrebbe essere inserita anche una clausola per il riscatto e l'eventuale controriscatto a favore della Lazio.

