Lazio, da Ibiza a Londra: le mete scelte dai biancocelesti per le vacanze- FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Campionato finito e ormai alle spalle, nazionali permettendo, i biancocelesti si stanno godendo un po’ di relax in compagnia di amici e famiglia prima di ritornare in campo per la preparazione in vista della prossima stagione. Proseguono splendidamente le ferie per Ciro Immobile in Sardegna al Forte Village che, in attesa del quarto, si sta godendo i suoi tre figli e la l’amata Jessica. Lo testimoniano le stories condivise da quest’ultima tramite il proprio profilo instagram, un inerme e paziente papà Ciro che si lascia ricoprire di sabbia dai suoi piccoli. Al mare anche Luis Alberto e consorte che però non hanno scelto l’Italia per prendere la tintarella. I due hanno fatto rientro in patria e dopo un saluto ai familiari hanno deciso di proseguire le vacanze nell’isola più gettonata di sempre: Ibiza. Divertimento, amici e relax senza dimenticarsi del dovere; non stacca mai il Mago che anche qui ha deciso di mantenersi in forma. Ha deciso di lasciare il mare invece, Danilo Cataldi. Il centrocampista ha trascorso qualche giorno in Puglia e poi è volato a Londra, sempre in compagnia della moglie e del piccolo Tommaso. E, dopo un po’ di giri in città e una tappa nel fantastico mondo di Harry Potter, la famiglia romana ha fatto visita ai parenti londinesi. Momenti speciali immortalati e condivisi dalla donna tramite il profilo Instagram.

