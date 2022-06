Lazio, Luis Alberto: non solo relax, il Mago si allena anche a Ibiza - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di un mese all'inizio della preparazione per la prossima stagione. La Lazio inizierà il suo ritiro il 5 luglio per il quindicesimo anno consecutivo sotto le Tre Cime di Lavaredo. In attesa di ripartire i biancocelesti si godono le vacanze con famiglia e amici. Tra chi ha deciso di rimanere in Italia, come Immobile, a chi è tornato nel suo paese natio. Tra questi c'è Luis Alberto che in questi giorni è partito con la sua dolce metà Patricia ad Ibiza. Nella Isla per eccellenza però non solo ci si diverte ma ci si allena anche. Come testimoniano alcune storie postate su Instagram Il Mago si tiene in forma grazie all'aiuto del suo personal trainer Rubén Pons.