Lazio, da Muriqi a Vavro: in cinque proveranno a convincere Sarri

RASSEGNA STAMPA – Nei prossimi giorni la Lazio di Maurizio Sarri si ritroverà a Formello prima di partire alla volta di Auronzo di Cadore. La partenza, infatti, per il consueto ritiro sotto le tre Cime di Lavaredo è fissata per l’11 luglio. Come riportato da Il Tempo, il neo allenatore sarà impegnato a valutare alcuni degli esuberi che si presenteranno a Formello. Tra questi Vavro, Lukaku, Jony, Muriqi e Adekanye cercheranno di conquistare il tecnico. I cinque dovranno essere bravi a convincere Sarri per avere una chance nella prossima stagione. I cinque hanno trovato poco spazio con Inzaghi per motivi diversi e sperano di esser utili alla causa nella lunga stagione che attende le aquile.