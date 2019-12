Lazio, da Sandra Lulic a Gaia Inzaghi: sui social la gioia della ladies - FT

A detta di molti sembrava, praticamente, un’impresa impossibile. La Lazio era chiamata a battere nuovamente la Juventus, indiscussa prima della classe negli ultimi campionati di Serie A. Il calcio, però, ci ha abituati a repentini stravolgimenti di fronte. Ecco allora che, dopo il successo di due settimane fa, l’armata di Inzaghi fa il ‘bis’ ed alza nel cielo di Riyad la Supercoppa Italiana. I giocatori in campo hanno potuto contare sul sostegno delle ‘ladies’ vicine o lontane. Jessica Immobile e Gaia Inzaghi si sono godute la vittoria dalla vicina Dubai e, a pochi minuti dal triplice fischio, hanno pubblicato alcune ‘stories’ su Instagram. La prima ha dedicato un pensiero al marito: “I gol, per uno così, non saranno mai tutto. Lotta, si fionda su ogni lancio, si danna l’anima, fa ammattire chi prova a marcarlo. Incarna la voglia di vincere e lo spirito di sacrificio. Uno, dieci, cento Ciro”. Più concisa la dolce metà di mister Inzaghi, che ha scritto un efficace ‘Campioni’. Sandra Lulic, poi, ha condiviso con i propri followers la sua gioia per la vittoria, postando il video della premiazione ed aggiungendo un hashtag adatto oggi come non mai: “la prima squadra della capitale”. La moglie di Danilo Cataldi ha scritto ‘Spettacolo’ accanto alla foto del centrocampista con in mano la Supercoppa, mentre Diletta, la fidanzata di Lazzari ha pubblicato lo 'screenshot' della videochiamata con l’ex Spal. In bella vista, neanche a dirlo, la medaglia d’oro.

