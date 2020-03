Lazio, dalla Norvegia: Milinkovic con la Serbia non potrà entrare ad Oslo

La Lazio ha consigliato ai propri giocatori di non lasciare Roma e l'Italia, dunque anche le sfide con le proprie nazionali potrebbero essere a rischio. La UEFA, in vista della dei match per le qualificazioni ad Euro20, ha comunicato che si giocheranno a porte chiuse. Milinkovic-Savic sarà, con tutta probabilità, convocato dalla sua Serbia per affrontare la Norvegia ad Oslo il prossimo 26 marzo. Il ministro della salute norvegese, ai microfoni del portale Nettavisen, ha chiarito la situazione in vista della gara: "Vietato l'ingresso a tutti coloro che provengono da aree infette come Italia, Iran, Corea del Sud, Austria e Cina. Non vogliamo diventare anche noi una zona a rischio di infezione. I giocatori della Serbia che provengono da quei Paesi verrano respinti o messi in quarantena". Dunque, Milinkovic della Lazio, Kolarov della Roma, Maksimovic del Napoli, Milenkovic della Fiorentina, Djuricic del Sassuolo e Lukic del Torino, tutti possibili convocati del ct Tumbanovic, potrebbero rimanere fuori. Il ministro ha concluso: "I calciatori verranno trattati come persone normali, nessun trattamento speciale è previsto. Per entrare dovranno dimostrare di essere stati fuori da zone infette come l'Italia, almeno per 14 giorni".

