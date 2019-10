Lazio, De Grandis: "Immobile furbo? Mettere la gamba davanti è lecito"

Il noto giornalista Stefano De Grandis nella trasmissione Club di Sky Sport ha analizzato gli episodi della concessione dei due rigori in Lazio - Atalanta. Sul primo: "Gasperini si lamenta dicendo che Immobile dopo il contatto ha fatto un altro passo prima di lasciarsi andare. Può darsi che si sia lasciato andare, questo tipo di contatto però è falloso. Evidentemente se l'arbitro non fischia, non interviene mai il Var per far dare questo tipo di rigore". Sul secondo rigore: "Questo mi sembra un po' più netto. Nessuno dei giocatori dell'Atalanta protesta a differenza del primo rigore. Immobile furbo? Mettere la gamba davanti al difensore è lecito. Nei rigori concessi per atterramento del portiere a volte l'attaccante sposta la palla verso la linea di fondo, quella è comunque una furbata ma il rigore viene concesso".

LAZIO - ATALANTA, CARESSA SUI RIGORI

LAZIO - ATALANTA, CAMBIASSO SUI RIGORI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE