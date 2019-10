Lazio - Atalanta, Cambiasso sui rigori: "Tra primo e secondo c'è differenza"

Lazio - Atalanta ha regalato spettacolo nei novanta minuti e lasciato qualche strascico nel post. Gasperini si è ferocemente lamentato per la concessione dei due rigori, nonostante a livello di regolamento le decisioni di Rocchi siano ineccepibili. Alla trasmissione Club di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso ha detto la sua: "Tra il primo e il secondo rigore c'è una differenza enorme. Il primo è un rigore dato da 3-0, tanto non si arrabbia nessuno. Secondo me fosse stato al contrario, ossia il primo episodio al posto del secondo, Rocchi avrebbe avuto qualche dubbio in più".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

SAMPDORIA - ROMA, ULULATI DEI TIFOSI GIALLOROSSI A VIEIRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE