Lazio, De Paola: "Ecco cosa deve fare la Juve per prendere Milinkovic"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sergej Milinkovic-Savic, un nome che scotta in questo calciomercato rovente. Il gioiellino della Lazio sembra essere ritornato tra i pensieri della dirigenza della Juventus. La situazione a centrocampo non è delle migliori e, se i bianconeri stanno cercando di acquistare Paredes è pur vero che nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma per la mezzala serba. Per ora, un semplice sondaggio con l'agente del Sergente, Kezman, per cui serve però uno sforzo economico importante per strapparlo a Claudio Lotito. A tal proposito, ai microfoni di TMW Radio si è espresso in merito Paolo De Paola: “È cambiata la strategia di acquisto della Juventus, non si fanno più trattative morbide che durano molto. Il nuovo range di aggressione sul mercato è sul modello Bremer, mi siedo al tavolo e prendo il giocatore. Può capitare lo stesso per Milinkovic-Savic, il giocatore piace tantissimo ed è idoneo per le idee di gioco di Allegri. Gioca a testa alta, ha fisicità e fa bene entrambe le fasi. Non puoi pensare di trattare per settimane con Lotito, devi sederti al tavolo e presentare l’offerta giusta”.