Calciomercato, la Juventus pensa di nuovo a Milinkovic. Ma il Sergente...

Non è stata un'estate molto fortunata per la Juventus, che sta vedendo diversi giocatori finire nell'elenco degli infortunati per lunghi periodi: prima Pogba, appena tornato a Torino, poi McKennie. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, entrambi i giocatori saranno indisponibili per lungo tempo e il centrocampo di Allegri rischia di rimanere sguarnito, considerando anche che Rabiot e Arthur sono in uscita: ecco perché la Juve sta cercando di acquistare Leandro Paredes ma a quanto pare starebbe anche avendo un ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic-Savic. Ci sarebbe stato un iniziale sondaggio con Kezman, l'agente di Milinkovic, ma per portare via il Sergente dalla Lazio servirebbe uno sforzo economico molto importante considerando il fatto che la Juventus è una diretta concorrente in Serie A e che ormai siamo quasi all'inizio del campionato. Idea difficile da realizzare per i bianconeri, ancora una volta Milinkovic giocherà con la maglia biancoceleste addosso.