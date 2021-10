Lazio, Delio Rossi: "Cambiare è difficile, Sarri sarà determinante"

La Lazio torna all'Olimpico dopo la sosta e dovrà accogliere chi per anni ha vestito i suoi colori: Simone Inzaghi. Maurizio Sarri ha raccolto la sua eredità e sta cercando di attuare un cambiamento radicale rispetto al passato. Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, è intervenuto a TMW Radio per fare il punto del lavoro del toscano e dargli anche qualche consiglio: "Pensavo che il derby avesse dato consapevolezza ai giocatori per intraprendere una strada diversa, ma se i giocatori sono abituati ad un certo calcio, meno aggressivo, più ragionato, con una pressione non altissima com'era quello di Inzaghi, cambiare è difficile, i giocatori dovranno convincersi e sarà determinante l'apporto all'allenatore della società".