Lazio, Delio Rossi: "Servirà una rosa adeguata per la Champions"

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, l'ex allenatore biancoceleste Delio Rossi ha detto la sua sulla stagione della Lazio: “ Serve una rosa adeguata per il progetto che ha in mente la Lazio, da qui a qualche anno. Serve una rosa omogenea per far bella figura in Champions ed essere competitivi in campionato".

DUE VOLTI - “ Sono due campionati opposti quelli affrontati prima e dopo il lockdown, sono state stravolte le regole, molte squadre non hanno reagito bene. La Lazio non ha fatto benissimo, ma può arrivare terza e quindi stare più tranquilla: lo scenario è difficile, per quanto riguarda le italiane impegnate al momento in Europa, ma è sempre meglio non dipendere dagli altri. Gli infortuni e una rosa con qualche lacuna hanno portato ad una ripresa non brillantissima dei biancocelesti. In questo modo, con 5 cambi e senza che gli altri abbiano più impegni a settimana dovuti alle coppe, ti sei ritrovato in questa situazione”.

RICORDI - “In Champions con me avevamo fatto un discreto girone e meritavo qualcosa in più. In quell’anno ricordo che la mente dei giocatori era orientata solo alla coppa e mai al campionato: questo è un errore delle squadre che non sono abitate a giocarsi la partita della vita il giovedì. Per questo occorre una rosa adeguata”.

RINFORZI - “Rispondo in base alla mia idea, ma poi dipende da cosa vogliono il tecnico e la società: per me il punto di forza di questa squadra è il centrocampo, ha qualità e tecnica, è tra i migliori in Italia. Un perno davanti alla difesa va trovato: se vuoi migliorare una squadra, devi partire avendo un’eccellenza in quel ruolo e serve poi una buona alternativa. Occorre un difensore centrale di livello, per dare un cambio a Radu vista l’età. Sul portiere ci sono luci ed ombre: è un giocatore a parte, è un ruolo molto particolare. Strakosha ha margini di crescita, ho molta stima di Grigioni: forse servirebbe il Reina della situazione, che ha caratura internazionale e che fa il secondo ma è di livello”.

