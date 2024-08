Lazio, Di Canio: "Il ridimensionamento è evidente. Lotito? Le sue scelte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Panorama, l'ex attaccante Paolo Di Canio ha parlato della scelte di mercato della Lazio, partendo da quella di Baroni, fino all'arrivo dei nuovi giocatori:

"È evidente che c’è stato un ridimensionamento. Magari saranno tutti acquisti fenomenali, però per ora ha preso giocatori che hanno lottato per non retrocedere o sono retrocessi e un allenatore come Baroni per il quale la Lazio rappresenta il Barcellona. Ragazzo serio e bravo ma vincendo la B al massimo salvandosi in A. È partito Immobile e in due anni sono andati via Milinkovic Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson ed è passata da Sarri a Baroni: segnali di un ridimensionamento".

"Lotito dal suo punto di vista fa anche bene, ma capisco che i tifosi si arrabbino. Il presidente sa che le contestazioni durano qualche settimana, poi si comincia e ci si abitua al meno peggio, arrivi ottavo e dici che in fondo va bene perché erano state abbassate di molto le aspettative. Se arriva nei primi sei faccio un monumento a Baroni".