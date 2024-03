Lazio, Di Canio: "Rigore su Castellanos? Perché c'è dubbio?! Guendouzi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Club su Sky Sport, l'ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio è un fiume in piena contro l'arbitraggio di Di Bello in Lazio - Milan: "Rigore solare Maigna - Castellanos? Perché c'è qualche dubbio?! Non è che il pallone è conteso, lo sposta Florenzi per cui Maignan con la sua scivolata va a franare su Castellanos. Se Maignan fosse uscito e avesse calciato il pallone, e poi con la scivolata fosse andato addosso all'avversario la situazione sarebbe stata congrua perché sarebbe stato in netto vantaggio e sarebbe arrivato sul pallone con i piedi. Qui lui ci arriva scoordinato perché Florenzi all'ultimo gli tocca il pallone e, dopo che è franato su Castellanos, è vero che c'era Gabbia in mezzo, ma questo non è importante, non permette all'attaccante di poter frenare, cambiare direzione e poter pressare Gabbia".

Sull'espulsione di Guendouzi: "Quello di Guendouzi non è forse nemmeno da ammonizione. Forse l'ammonizione è il masssimo che puoi dare. Gli tira il braccio, si strattonano, gli passa davanti per cui sono in condizione di non equilibrio del corpo e con irruenza spinge, ma come fai a dare rosso diretto? Il buonsenso in questo caso ti deve portare a non dare ammonizione".