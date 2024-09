Lazio, Dia a LSC: "Vincere fa sempre bene. I compagni mi rendono tutto facile"

Cinque gol in cinque presenze, Bouladye Dia è ormai una certezza in casa Lazio. Dopo la doppietta alla Dinamo Kiev l'attaccante ha messo la sua firma anche nel successo sul Torino e ha così commentato la gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "MVP? Oggi doveva essere di Guendo. Siamo tutti felici per la vittoria fuori casa ed è la prima vittoria in trasferta, questo è un bel messaggio per tutti. Oggi era importante vincere perché il Toro non aveva mai perso, siamo contenti anche per la classifica. Fa sempre bene vincere. I miei compagni sono giocatori che hanno tanta qualità per me è facile giocare con loro e con questa squadra. Questa è stata una settimana importante, abbiamo vinto tutte e due le gare fuori casa, oggi era difficile ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti".