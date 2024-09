Lazio, Dia dopo il Milan: "Sulla buona strada. La grinta non si ferma" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Campionato in pausa, Lazio - Milan è ormai passata in archivio. I biancocelesti stanno preparando la sfida col Verona, di nuovo in casa, che li attende al rientro dalla sosta per le Nazionali. A qualche giorno dal big match però, Dia è voluto tornare sulla notte vissuta da protagonista all'Olimpico che lo ha visto esultare dopo la rete del momentaneo 2 a 1. "Sulla buona strada" ha scritto con convinzione l'attaccante via social, sotto il post che raccoglie una serie di scatti della gara. Poi, per concludere, ha aggiunto: "La grinta non si ferma mai".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE