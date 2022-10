Lazio, donata la maglia di Immobile per una buona causa: l'iniziativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha donato la maglia di Ciro Immobile al comitato Insieme per Anna Claudia. L'associazione porta il nome della donna dispersa in seguito all'incidente tra due barche, avvenuto nelle acque dell'Argentario lo scorso luglio. Sulla pagina Facebook del comitato, è stata spiegata l'iniziativa: "Per tutti i tifosi della Lazio, questa maglietta originale di Ciro Immobile con gli autografi della squadra ci è stata donata per essere messa all’asta e devolvere il ricavato al Comitato INSIEME PER ANNA CLAUDIA. Per chiunque fosse interessato la trovete domani al Palasport di Cisterna di Latina".

