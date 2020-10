Lazio, dopo la Nazionale Immobile si consola a casa: "La mia tripletta più bella"

Poche gioie in Nazionale per Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, attuale Scarpa d'Oro, ha ricevuto le solite immeritate critiche per aver sbagliato un gol nel corso della sfida fra l'Italia e l'Olanda. Difeso a spada tratta dai suoi compagni, Immobile si è comunque consolato a casa con la sua famiglia. Su Instagram ha pubblicato una foto delle sue bambine Giorgia e Michela, e dell'ultimo arrivato in casa Mattia: "La mia tripletta più bella" ha scritto il centravanti. Senza dubbi.

Coronavirus, focolaio in League one: dodici positivi nel Montpellier

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Torna alla home page