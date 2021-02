Lazio, dopo la vittoria sull'Atalanta il Sergente Milinkovic si gode il meritato riposo - FOTO

La Lazio torna a Roma da Bergamo con in tasca tre punti importantissimi per il morale e soprattutto per la classifica. La squadra di Inzaghi, battendo per 1-3 l'Atalanta, ha infatti superato la squadra di Gasperini in classifica. Tra i migliori del match di ieri c'è sicuramente il Sergente Milinkovic autore di una gara eccezionale e che ha messo lo zampino anche nel terzo gol firmato da Muriqi, è suo infatti il passaggio perfetto per Pereira. Oggi il Sergente si gode la giornata di riposo concessa dal tecnico come testimonia la sua storia su Instagram.

