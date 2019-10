Lazio, è morto Renzo Burini: vinse la Coppa Italia del '58

Lutto nel mondo Lazio. È morto Renzo Burini ex attaccante biancoceleste tra il 1953 e il 1959. Nato a Palmanova, provincia di Udine, 92 anni fa, Burini era stato acquistato dal Milan nel '53 e fu un grande colpo del club capitolino considerando che la punta aveva già segnato 87 gol in 190 presenze con la maglia rossonera e vinto anche uno Scudetto. Reduce da un infortunio al piede, a Roma riuscì a risolvere i suoi problemi fisici e ricominciò a far gol con discreta costanza, giocando 140 gare con l'aquila sul petto e realizzando 35 reti. Di cui tre nel derby. Fu uno dei protagonisti della prima grande vittoria della storia laziale alzando al cielo la Coppa Italia del 1958. Rimasto molto legato alla Lazio e ai suoi tifosi, partecipava spesso alle riunioni del Lazio Club Milano. Città nella quale abitava.

Da tutta la redazione de LaLaziosiamonoi.it le più sincere condoglianze alla famiglia.

