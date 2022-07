Lazio, ecco i biglietti NFT: la spiegazione di Canigiani e Zoe Wei (Binance)

La Lazio lancia nel mondo del calcio i biglietti NFT, Marco Canigiani e Zoe Wei (Lead di Binance Fan Token) spiegano di cosa si tratta...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, grazie alla sua collaborazione con Binance, ha introdotto nel mondo del calcio i biglietti NFT, i quali rappresentano un modo nuovo e più sicuro per accedere allo Stadio. Una novità che ha il sapore di futuro, come hanno spiegato anche il direttore del markenting biancoceleste, Marco Canigiani e Zoe Wei, Lead di Binance Fan Token, ai canali ufficiali del club:

CANIGIANI - "La S.S. Lazio è orgogliosa di lanciare la biglietteria NFT per tutte le partite casalinghe della Lazio. I nostri possessori di biglietti possono ora richiedere gratuitamente i loro biglietti NFT e utilizzare i loro biglietti NFT digitali per accedere allo Stadio Olimpico. Il nostro team sta lavorando a stretto contatto con Binance per fornire il massimo valore a tutti i nostri fan. È con grande piacere premiare tutti i tifosi della S.S. Lazio, che con l'acquisto di abbonamenti reclameranno i loro abbonamenti digitali NFT. I fan che esploreranno questa nuova tecnologia godranno di sconti per le partite di Europa League e sugli acquisti di merchandising online, oltre a premi aggiuntivi ed esperienze uniche. La nostra collaborazione con Binance consente alla S.S. Lazio di cambiare e influenzare il modo in cui i fan interagiscono con le varie offerte di prodotti della nostra società sportiva. Possiamo aspettarci che, utilizzando la tecnologia blockchain, durante la partnership della SS Lazio con Binance verranno lanciate molte altre funzionalità”.

ZOE WEI - "I biglietti NFT, che stiamo introducendo con la biglietteria NFT della SS Lazio, introducono un nuovo livello di utilità caratteristico dei Non Fungible Tokens. La SS Lazio rivoluzionerà il mercato dei biglietti e presenterà un ulteriore caso studio nella vita reale per la tecnologia Web3. I biglietti NFT abilitati Blockchain hanno il potenziale per espandersi oltre lo sport e mettere le loro radici nel più ampio settore dell'intrattenimento. I fan ora hanno la possibilità di preservare i propri ricordi di qualsiasi evento dal vivo a cui hanno partecipato raccogliendo digitalmente i biglietti e godere di un ulteriore coinvolgimento con i loro club o marchi preferiti oltre a quelle esperienze, portando i fan a esperienze più significative e durature, comunità digitali e mondiali più forti e più coinvolgimento nella vita di squadre, giocatori e marchi".