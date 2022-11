Lazio, “Emozioni da capitano”: la Serie A racconta Cataldi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Quello che ha vissuto Danilo Cataldi al derby è il sogno di tutti i bambini laziali che giocano a pallone. Ha avuto l’onere e l’onore di disputare la stracittadina con la fascia da capitano al braccio, un ruolo di spessore che in una gara del genere vale doppio. Ci vuole sangue freddo, i sentimenti e la passione vanno tenute a bada. Il centrocampista ha tenuto un atteggiamento esemplare nel corso dei lunghissimi 90’, per poi esplodere con un grido di gioia e liberazione immediatamente dopo il triplice fischio. Ha sfogato tutte le sue emozioni, addirittura con le lacrime, festeggiando con i compagni e i tifosi. Una bellissima immagine, una storia dal lieto fine che appassiona e rende questo sport ancor più meraviglioso. La Serie A ha voluto dedicare al biancoceleste l’ennesimo post tramite i canali social ufficiali, per sottolineare tutto questo. Un fermo immagine che parla da sé, accompagnato da questo messaggio: “EMOZIONI DA CAPITANO!”

