Lazio, "Eroi per un giorno": il nuovo volume dell'enciclopedia di Lazialità

Sono eroi perché a elevarli a questo rango è stato il sudore che hanno versato per il bene della Lazio. Sono personaggi che hanno scritto, in tempi e modi differenti, la storia di questo glorioso club. E alcuni di loro sono finiti di diritto sulle pagine del nuovo numero dell'enciclopedia curata da Lazialità che, a partire da oggi, sarà disponibile in tutte le edicole di Roma e provincia. Il titolo del volume è "Eroi per un giorno" e la copertina la dice lunga sul contenuto: oltre a personaggi del passato come Pioli, Di Canio e Nesta, ci sono anche Milinkovic e Correa. Scrittori e giornalisti hanno raccontato i loro ricordi di questi indimenticabili uomini biancocelesti. C'è un filo che lega il passato al presente e ruota attorno all'amore per la maglia della Lazio.

