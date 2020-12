Lazio, Escalante: "Serata speciale per l'esordio in Champions. Martedì un'altra guerra!" - FT

Spazio anche per Gonzalo Escalante nel match di ieri tra Lazio e Borussia Dortmund. L'argentino è tornato in campo dopo un lungo periodo di stop dovuto a qualche problema fisico e ha coronato il suo sogno di esordire in Champions. Questo il suo messaggio pubblicato sui social: "Serata speciale per me che ho potuto realizzare il sogno di giocare in Champions League. Felice di tornare con la squadra! Martedì un'altra guerra".

