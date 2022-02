Lazio, Fava: “Udinese? Può fare paura. Zaccagni? Mi ha sorpreso perché…”

In vista del match tra Udinese e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex calciatore bianconero Dino Fava. Queste le sue dichiarazioni: “Udinese? Gli ultimi anni ci ha sbalorditi in alcuni momenti della stagione in altri meno. Era partita abbastanza bene ora sta facendo male. È una squadra particolare, può fare paura e va sempre tenuta d’occhio. Beto? Sta facendo bene e nessuno se lo aspettavo ma pronto per una grande squadra io ci andrei con le pinze. Sarri soffre questo stadio per lo scudetto perso col Napoli? Non ci pensa a questa situazione. Si cerca di capire gli errori che si sono fatti, si pensa a una squadra che gioca con un modulo che ti può mettere in difficoltà ma non soffre lo stadio”

PORTO – “Mi è piaciuta molto la partita. Sono convinto che al ritorno la Lazio farà una grande partita ha tutte le qualità per poterla portare a casa e andare avanti. Gol in trasferta? A me piaceva perché fare gol fuori casa contava tanto, così si azzera un po’ tutto. Dipende poi dai punti di vista”

ZACCAGNI – "Sembra giocare nella Lazio da una vita. È un buon giocatore, non mi aspettavo si potesse integrare così bene. Mi fa piacere. Immobile? Ormai è una moda far giocare questo falso nueve che a me non piace. Non sono convinto, mi piace l’attaccante di ruolo come Immobile. Quando manca la sua assenza si sente tanto, ieri con tutto il bene che ha potuto fare Felipe quando giochi in un ruolo che non è tuo non riesci a esprimerti al meglio. Non vederlo sulla fascia è peccato perché ti può creare sempre quella superiorità numerica”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Luiz Felipe ha scelto il Betis”

Lazio, Calori: “Udinese? Non sarà semplice. Noi della Primavera…”