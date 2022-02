Lazio, Calori: “Udinese? Non sarà semplice. Noi della Primavera…”

Domenica la Lazio affronterà l’Udinese alla Dacia Arena, sfida interessante per il tecnico della Primavera Alessandro Calori che nella sua carriera da calciatore ha avuto un’esperienza in bianconero. Queste le sue sensazioni sul match: “I friulani sono una formazione fisica. La filosofia dei bianconeri è quella di acquistare giocatori magari non molto conosciuti che possono crescere e poi avere una grande carriere. La Lazio ha cambiato il proprio stile di gioco, sta crescendo. Non sarà una sfida semplice, ma i biancocelesti vorranno dare continuità a ciò che stanno mettendo in mostra in campionato. Il lavoro nel corso del tempo ha permesso di prendere consapevolezza delle idee di Sarri e dell’atteggiamento tattico richiesto dall’allenatore toscano. L’Udinese in casa concede pochi spazi per poi ripartire in maniera veloce”

PRIMAVERA – “Noi della Primavera prepariamo al meglio i giovani per la prima squadra, poi decide Sarri chi portare con sé. Floriani Mussolini è tornato con noi. I miei calciatori stanno crescendo grazie al lavoro che parte da lontano, dal ritiro estivo di Seregno. Poi i giovani vanno monitorati giorno dopo giorno, noi vogliamo prepararli per il calcio dei grandi. Devono capire che non c’è nulla di semplice, bisogna costruirsi attraverso il lavoro e le prestazioni. Ogni partita è un test importante, ogni avversario va affrontato senza scuse. Il risultato può poi dipendere da vari fattori”

TERNANA – “Partita trappola domani contro la Ternana? Nel calcio non c’è nulla di scontato, lo dico sempre ai ragazzi. Ciò che conta è il modo di approcciare alla partita, non le chiacchiere. Noi siamo la Lazio e chiunque ci affronta al massimo delle proprie forze. È necessario avere sia rispetto di te stesso che dell’avversario così da arrivare pronti al calcio dei grandi”

