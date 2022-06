Lazio, Felipe Anderson a nozze: ha sposato la sua Lohanne

Fonte: Matteo Columbro - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Felipe Anderson si è sposato con la sua Lohanne. A sorpresa il fantasista brasiliano della Lazio, è convolato a nozze. Un matrimonio annunciato il mese scorso, con la promessa fatta a fine maggio in Brasile. La cerimonia è avvenuta nella città natale di lui, San Paolo. Tanti i messaggi d'affetto degli invitati, come si nota dalle storie Instagram del calciatore. Un post che esprime la massima emozione è quello che il 7 biancoceleste ha postato qualche minuto fa. "Un sogno diventato realtà. Io te e dio! Ti amo amore della mia vita" la didascalia della foto. In attesa di rientrare alla base per iniziare la nuova stagione Pipe, ha segnato il gol più importante della sua vita.