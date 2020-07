Lazio, finale di stagione a rischio per Lucas Leiva: la situazione

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio. I tanti infortuni che hanno segnato la ripresa del campionato dei biancocelesti non sembrano voler dare tregua. Soprattutto a centrocampo i problemi sono parecchi, con Lucas Leiva che ieri è di nuovo tornato in Paideia per svolgere degli esami strumentali. Il brasiliano soffre per il solito fastidio al ginocchio, causato dall'operazione dello scorso 4 aprile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'idea era quella di sfruttare la pausa del lockdown per sistemare le noie fisiche che lo hanno attanagliato durante la stagione, ma il risultato è stato solo un peggioramento della situazione. Per lui è prevista una nuova operazione, secondo i piani a fine campionato ad agosto, nella speranza che la prossima stagione il problema sia superato. Nel frattempo si valuta il suo finale di stagione: fin qui ha sempre giocato in condizioni precarie e le sue prestazioni non sono state all'altezza delle sue qualità. Vedremo se Inzaghi deciderà di preservarlo o se sarà costretto a spremerlo dati i problemi in mezzo al campo.

PAIDEIA - Lazio, Leiva in clinica per dei controlli al ginocchio

FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe e Cataldi sperano. Assente Leiva

TORNA ALLA HOME PAGE