Lazio, Fiore: "C'è aria di rinnovamento, ce n'era bisogno. Italia? Ci sarà da soffrire"

In attesa della sfida tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale di Euro2020, Stefano Fiore ne ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia. L'ex Lazio ha spiegato: “Il Belgio è una squadra forte, ci sarà sicuramente da soffrire. Credo che il Belgio, rispetto alla sfida dell’Europeo nel 2016, abbia cambiato poco perché erano più giovani 4/5 anni fa. Hanno iniziato un processo prima ed hanno avuto una crescita enorme. Quei giocatori da bravi sono diventati molto molto bravi. Per l’Italia c’era bisogno di un certo tipo di rinnovamento e, forse ora, siamo un tantino avanti a quel Belgio, incrociando le dita. Poi se riusciamo a bruciare le tappe e arriviamo tra le prime quattro per giocarci il titolo sarebbe straordinario. Stasera mi aspetto una partita molto equilibrata, dove non avremo sempre noi il pallino come nelle prime quattro partite di questo Europeo. Non escludo supplementari, magari rigori”.

IL MERCATO DELLA LAZIO - “Non mi sembra che al momento ci siano molti movimenti. È arrivato un ottimo allenatore. Sembra ci sia aria di rinnovamento e cambiamento e, di questo, la Lazio ne aveva bisogno al di là di come si sono lasciati con Inzaghi. Era il momento di dividersi, sia per la Lazio che per Simone di cambiare aria”.

