Petkovic contro Luis Enrique: aria di derby in Svizzera-Spagna

Ancora qualche ora e poi, alle 18, andrà in scena il primo quarto di finale di Euro2020. A San Pietroburgo, Svizzera e Spagna si sfideranno per conquistare il pass per la semifinale del torneo. Le due nazionali sono guidate da Vladimir Petkovic, portato in trionfo dopo l'eliminazione della Francia, e Luis Enrique, messo a più riprese sul banco degli imputati dal popolo iberico. Tra i motivi, alcune scelte relative a convocati e giocatori mandati in campo. Entrambi hanno avuto modo di conoscere la Serie A, ma non hanno mai avuto la possibilità di sfidarsi. Il ct della Svizzera vanta una stagione e mezzo, dal giugno 2012 al gennaio 2014, sulla panchina della Lazio. E pensando a lui, nella mente dei tifosi biancocelesti appare immediatamente la vittoria della Coppa Italia contro la Roma del 26 maggio 2013. Impresa rimasta nella storia, e che fa in modo che "Vlado" sia, a distanza di anni, nei cuori dei laziali.

DELUSIONE LUIS ENRIQUE - Non si può di certo fare lo stesso discorso per Luis Enrique. Arrivato alla Roma il 20 giugno del 2011, la lascia a fine campionato dopo aver annunciato con una giornata d'anticipo la conclusione della sua esperienza giallorossa. Il ricordo che i sostenitori della Roma hanno del tecnico è tutt'altro che positivo, anzi, sembra che la sua avventura nella Capitale suoni più di delusione. Questo pomeriggio si ritroveranno l'uno di fronte all'altro. In una sfida che ha tutto il sapore di derby.

Belgio - Italia, l'Allianz Arena sarà quasi tutta azzurra

Italia - Belgio, a Fiumicino i tifosi azzurri in partenza: Immobile unisce Roma e Napoli

TORNA ALLA HOMEPAGE