Belgio - Italia, l'Allianz Arena sarà quasi tutta azzurra

Sarà Monaco di Baviera ma sembrerà quasi Roma. Questa sera l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo all'Allianz Arena nella sfida contro il Belgio nella gara in programma alle 21:00. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei saranno 14.500 gli spettatori ma secondo un calcolo saranno almeno 10.000 i connazionali in tribuna. Uno stadio quindi maggiormente a tinte azzurre e c'è ancora chi è disposto a pagare anche dai 600 ai 1.200 euro per accaparrarsi un tagliando. Tra Monaco a dintorni abitano circa 50.000 italiani, chi non riuscirà a vederla dal vivo farà sicuramente sentire tutto il sostegno a distanza.

