Italia - Belgio, a Fiumicino i tifosi azzurri in partenza: Immobile unisce Roma e Napoli

In un terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino affollato questa mattina di turisti, spiccano tante 'macchie azzurre' fra i colori che caratterizzano le partenze estive. Sono i tifosi italiani diretti a Monaco di Baviera per assistere questa sera alla sfida dei quarti di finale dell'Europeo fra Italia e Belgio. Sono quattro i voli diretti in mattinata a Monaco di Baviera, uno dell'Alitalia e tre di Lufthansa. Fra i sostenitori fanno scena un gruppo di ragazzi di Roma e Napoli uniti dalla passione azzurra e per il bomber Ciro Immobile: tutti indossano infatti la maglia con il nome dell'attaccante della Nazionale e della Lazio. "Non vediamo l'ora di entrare allo stadio,siamo emozionati - spiegano -: sarà dura, il Belgio è una grande squadra. Cercheremo di caricare gli azzurri il più possibile".

Inghilterra - Ucraina, annullati tutti i biglietti dei tifosi residenti nel Regno Unito

Salvini spinge per la riapertura degli stadi: "Mi auguro tornino pieni di vita"

TORNA ALLA HOMEPAGE