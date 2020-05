Lazio, Fiore: "I biancocelesti lotteranno per trionfare"

La Lazio mette nel mirino la ripresa, farsi trovare pronti sarà fondamentale. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto l'ex biancoceleste Fiore: "Lazio? Nei panni dei giocatori penserei sia allo scudetto che al contratto in scadenza. Alle volte non importa quello che c’è in ballo ma conta di più il proprio futuro. In questo momento i biancocelesti hanno qualcosa di bello a cui pensare, quindi credo che tutta la rosa lotterà per trionfare".