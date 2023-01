Lazio-Fiorentina, i convocati di Italiano: subito Sirigu, out in due

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Sono 23 i calciatori scelti da Vincenzo Italiano per la trasferta di Roma in programma domenica. Sui propri canali ufficiali, la Fiorentina ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio. Out il nuovo arrivato Brekalo e Bianco. Subito dentro Sirigu, tornano a disposizone Cabral e Martinez Quarta.

Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amatucci, Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Mandragora

Attaccanti: Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Saponara, Arthur Cabral.